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Domański o unijnym budżecie. "Musimy po pierwsze przygotować Polskę"

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Andrzej Domański
Spotkanie premiera Donalda Tuska z szefem Rady Europejskiej, Antonio Costą w sprawie unijnego budżetu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Polska będzie dostawać z budżetu Unii Europejskiej więcej niż do niego wpłacać - przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wyjaśnił, że chodzi o kolejny unijny budżet i dodał, że w przyszłości sytuacja może się zmienić.

- Musimy po pierwsze przygotować Polskę, polski system finansowy do nowych zasad budżetu europejskiego. Po drugie musimy rozwijać inne narzędzia finansowania naszej gospodarki - powiedział w poniedziałek w Polskim Instytucie Ekonomicznym minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Jako przykład wymienił m.in. program Innovate Poland czy Osobiste Konta Inwestycyjne. Domański dopytywany, czy już w najbliższym budżecie unijnym Polska będzie płatnikiem netto, zaprzeczył.

- Z całą pewnością tego finansowania netto Unii Europejskiej w kolejnych dekadach będzie w relacji do PKB na pewno mniej - powiedział Domański. - Polska wciąż będzie beneficjentem netto kolejnego budżetu Unii Europejskiej - dodał.

Domański o polskiej gospodarce

Podkreślił, że Polska opowiada się za bardziej ambitnym budżetem Unii Europejskiej. Powiedział również, że dla niego wyzwanie stanowi konieczność obniżenia cen energii

- Dla gospodarki polskiej, która ma wyższy udział przemysłu w strukturze PKB niż średnia unijna, ceny energii są kluczowe. Unia Europejska, tak na marginesie, ustawia cel udziału przemysłu w tworzeniu europejskiego PKB na poziomie 20 proc. To jest poziom, który Polska już ma. To też pokazuje jakie znaczenie przemysłu dla polskiej gospodarki mają ceny energii - powiedział minister. 

Domański stwierdził, że polskim sukcesem jest udział w pracach Grupy G20, ale dodał, że bardzo ważny jest także udział Polski w pracach grupy G6, czyli sześciu największych gospodarek Unii Europejskiej, co pozwala naszemu krajowi mieć większy wpływ na kierunki rozwoju UE. Jako przykład takiego wpływu wskazał deregulacje.

- Dzięki przedsiębiorcom, powiedzmy to sobie otwarcie, udało nam się w Polsce przeprowadzić dziesiątki, setki (...) mniejszych i większych zmian, które upraszczają prowadzenie biznesu w Polsce. Z tego doświadczenia korzysta też Komisja Europejska, prezentując kolejne pakiety deregulacyjne w poszczególnych sektorach - powiedział Domański.

Źródło: PAP
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Tagi:
Andrzej DomańskiGospodarkaUnia Europejska
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