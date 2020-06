Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne dwa tygodnie

Minister Maląg poinformowała PAP, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne 14 dni, czyli do 12 lipca br. Zasiłek będzie przysługiwał rodzicom dzieci do 8. roku życia.

- Ważna informacja – podobnie jak do tej pory, jeżeli rodzice lub opiekunowie mimo otwarcia placówki nie będą mogli posłać do niej dziecka, prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nadal będzie im przysługiwało – powiedziała szefowa MRPiPS.