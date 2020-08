Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po wakacjach nie dla wszystkich. Premier podał warunek

Wcześniej zasiłek opiekuńczy przysługiwał także rodzicom, którzy bali się wysłać swoje dzieci do placówek.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązywał od 26 marca 2020 roku. Początkowo przysługiwał na dwa tygodnie, ale ostatecznie ten okres kilkukrotnie wydłużano i ostatecznie obowiązywał do 26 lipca.

Do tej pory podstawą do jego wydawania były przepisy ustawy z 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy te wygasają jednak 180 dni po wejściu w życie ustawy, więc konieczna była nowelizacja, aby zasiłek – w razie potrzeby – mógł być przyznawany także po wakacjach. Taką poprawkę zgłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ustawę z tą zmianą uchwalił Sejm, a następnie przyjął ją Senat.

- Te zmiany, które zaproponowaliśmy w Sejmie i które przyjął Senat, upoważniają Radę Ministrów do wydania rozporządzenia umożliwiającego przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka lub w sytuacji, gdy rodzic z różnych względów nie jest w stanie dziecka posłać do żłobka lub szkoły, bądź się po prostu obawia - powiedział we wtorek wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Jednocześnie wskazywał, że obecnie jeszcze nie zadecydowano o wydaniu kolejnego rozporządzenia.