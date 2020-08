Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zapowiedź minister rodziny

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powróci po wakacjach - poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Świadczenie ma być wypłacane do 20 września, ale szefowa MRPiPS nie wykluczyła przedłużenia tego terminu. Zasiłek będzie można otrzymać, gdy placówka edukacyjna zostanie zamknięta w związku z epidemią COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony 26 marca 2020 roku. Początkowo przysługiwał na dwa tygodnie, ale ten okres kilkukrotnie wydłużano i ostatecznie obowiązywał do 26 lipca.

Minister rodziny Marlena Maląg poinformowała w środę, że świadczenie wróci po wakacjach. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma być wypłacany do 20 września.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że może być różna sytuacja, jeżeli chodzi zagrożenie epidemiczne w danych regionach, dlatego też została podjęta decyzja. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy rozporządzeniem będziemy proponować do 20 września - wyjaśniła szefowa MRPiPS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Z dodatkowego zasiłku będzie mógł skorzystać ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.