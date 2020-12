Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie wypłacany do końca ferii

Od 28 grudnia ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jego wysokość to 80 procent wynagrodzenia. Według deklaracji rządzących, w razie konieczności, okres jego wypłaty będzie wydłużony.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 21 dni - od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. Według uprzednio obowiązujących przepisów, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał do 24 grudnia.

"Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 17 stycznia 2021 r., jednak w razie konieczności ten okres może zostać wydłużony" - informuje w komunikacie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.