Dodatek węglowy. Minister o tym, kiedy ruszy wypłata pieniędzy

Wkrótce może ruszyć wypłata dodatku węglowego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w tym tygodniu przekaże pieniądze do wojewodów, a następnie mają one trafić do gmin - tak wynika z czwartkowej wypowiedzi szefowej tego resortu Anny Moskwy. - Gminy nam deklarują, że będą te środki wypłacać na bieżąco - przekazała minister klimatu.

Od 17 sierpnia br. ruszyło składanie wniosków o wypłatę jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Ustawa przewiduje, że dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele rządu byli pytani, kiedy osoby, które złożyły wniosek o dodatek węglowy otrzymają te pieniądze.

- Wnioski do naszego ministerstwa od wszystkich wojewodów już wpłynęły. Otrzymaliśmy wypłatę z Ministerstwa Finansów, dzisiaj (w czwartek - red.) i jutro przekazujemy środki do wojewodów, którzy następnie przekażą te środki do wszystkich gmin - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Dodatek węglowy - terminy

Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina, co do zasady, ma 30 dni na wypłatę środków.

- Na dzisiaj mamy 30 dni na wypłatę pieniędzy (od złożenia wniosku - red.), chyba że gmina - gminy nam to sygnalizują - ma potrzebę dodatkowej weryfikacji, przede wszystkim tych sytuacji, czy na pewno pod jednym adresem jest jedno gospodarstwo domowe. Tutaj gminy mogą weryfikować dodatki w oparciu o deklaracje odpadowe, dodatek osłonowy, wszystkie świadczenia socjalne i ta weryfikacja się odbywa, więc tam, gdzie nie ma wątpliwości tam jest 30 dni, tam, gdzie są wątpliwości, dłuższy termin - tłumaczyła Moskwa.

- Ustawą daliśmy możliwość weryfikacji do 60 dni, czyli jeżeli wniosek został złożony 30 sierpnia, to do 60 dni maksymalnie, natomiast gminy nam deklarują, że będą te środki wypłacać na bieżąco, podobnie jak przy dodatku osłonowym - dodała minister klimatu.

Szefowa MKiŚ przypominała, że czas na składanie wniosków jest do 30 listopada br. - Są jeszcze obywatele, gospodarstwa domowe, które takich wniosków nie złożyły, mają jeszcze czas na złożenie - zaznaczyła.

Przekroczony budżet

Na początku tego tygodnia poinformowaliśmy, że został przekroczony budżet na dodatki węglowe. Według danych zebranych przez TVN24 Biznes z 14 województw kwota wynikająca z wniosków o dodatek węglowy sięgnęła 15,7 mld zł. Tymczasem na wypłatę świadczenia rząd przeznaczył 11,5 mld zł.

Na pytanie o przekroczenie budżetu rzecznik resortu klimatu i środowiska Aleksander Brzózka odpowiedział nam, że "takiej sytuacji raczej nie będzie". - Ze względu na to, że część wniosków, która została złożona wcześniej, czy teraz w ostatnich dniach, były zgłoszone przez gospodarstwa, które były nieuprawnione do tego, aby ten dodatek otrzymać - wyjaśnił.

