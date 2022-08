Jeden piec, trzy rodziny. Czy przysługuje im dodatek węglowy?

Dodatek węglowy - dla kogo?

- (...) bardzo częsty polski obrazek, mamy kilka pięter, duży piec zaopatrujący cały dom, czy też kilka mieszkań, bardzo częsty też powiatowy obraz - duży kocioł i kilka gospodarstw domowych, mieszkających odrębnie, cztery, pięć, każdy z nich tworzy odrębne gospodarstwo domowe, prowadzące własny budżet, tym samym są upoważnieni do wypłaty tej konkretnej kwoty w zależności od źródła ciepła, oczywiście, pod warunkiem, że złożyli wniosek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - odpowiedziała Moskwa.

- Nie zgadzam się z tą narracją, która jest generowana przez ostatnie tygodnie, ona była przy 500 plus, przy dodatku osłonowym i przy tych dodatkach też się pojawia, że oto masowo Polacy będą składali fałszywe oświadczenia woli. Mamy zaufanie do obywateli, wierzymy też, że urzędnicy dopełnią wszystkich czynności. To oświadczenie obywatela, plus Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest w naszej opinii wystarczającym źródłem - powiedziała Anna Moskwa.