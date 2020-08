Dodatek w wysokości 1,4 tysiąca złotych miesięcznie. Ostatnia szansa

Tylko do dziś można starać się o dodatek solidarnościowy - powiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Podkreśliła, że dotychczas ZUS wypłacił w ramach tego dodatku już około 305 milionów złotych.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1,4 tys. zł miesięcznie. - Świadczenie to wprowadzone zostało z myślą o pracownikach, którzy stracili pracę w związku z trudną sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa - podkreśliła Uścińska, przypominając, że poniedziałek, 31 sierpnia jest ostatnim dniem, w którym można wnioskować o ten dodatek.

O środki częściej wnioskują kobiety

- Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Czyli, jeśli ktoś złoży wniosek dziś, to dostanie dodatek za jeden miesiąc, sierpień - zaznaczyła prezes Zakładu. Prawo do świadczenia przysługiwało także w czerwcu i lipcu.