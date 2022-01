To świadczenie ma otrzymać kilka milionów gospodarstw domowych. Jest projekt z nowym wzorem oświadczenia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, który zmienia wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Ogrzewający się paliwami stałymi otrzymają wyższe świadczenie za samo zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), a nie faktyczny wpis do tej bazy.

Wyższy dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy - projekt z nowym wzorem oświadczenia

"Powyższa modyfikacja przepisu stanowi ułatwienie w uzyskiwaniu dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie, gdyż powstanie konieczność wykazania jedynie dokonania zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), a nie zaś uzyskania wpisu do niej. W niektórych przypadkach właściwy organ dokonuje wpisu do tej bazy w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia, co odpowiednio wydłużałoby czas oczekiwania na możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie" - podkreślono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.