Dodatek osłonowy 2022. Ile wynosi? Jak złożyć wniosek?

Dodatek osłonowy to jeden z elementów tak zwanej tarczy antyinflacyjnej. Nowe świadczenie ma częściowo rekompensować rodzinom wzrost cen energii i żywności. Jak informowała kilka dni temu minister minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, osoby uprawnione do otrzymania dodatku osłonowego w ramach tarczy antyinflacyjnej złożyły wnioski na ponad miliard złotych.

Kwota dodatku osłonowego, którą można otrzymać, zależy od kilku kwestii. Głównie od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, ale też sposobu ogrzewania domu. Stawki dodatku osłonowego wynoszą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych.

Dodatek osłonowy i progi dochodowe

W szczegółach wygląda to następująco. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym .

Ważna uwaga - jeśli próg dochodowy został przez nas przekroczony, to nadal możemy złożyć wniosek. W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje bowiem zasada złotówka za złotówkę . Wypłacany dodatek będzie pomniejszany proporcjonalnie do przekroczenia kwoty, jednak nie może wynosić mniej niż 20 zł.

a) roku 2020 w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku; b) roku 2021 w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Na jaką kwotę dodatku osłonowego możemy liczyć? Przy jednoosobowym osobowym gospodarstwie dodatek osłonowy wynosi 400/500 zł, jeśli jej dochód nie przekroczy 2100 zł. Przy gospodarstwie 2-3 osobowym jest to 600/750 zł , o ile dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Co istotne, aby ubiegać się o wyższy dodatek niezbędnym warunkiem jest złożony wniosek o wpis źródła ogrzewania domu lub mieszkania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB).

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony w gminie, bądź drogą elektroniczną - za pośrednictwem platformy ePUAP, wybierając “Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i załączając skan wypełnionego wniosku.

Dodatek osłonowy. Do kiedy można złożyć wniosek? Terminy wypłat

Pierwsze wnioski o dodatek osłonowy można było składać do 31 stycznia 2022 r., wówczas ich wypłata jest realizowana w dwóch ratach do 31 marca i do 2 grudnia.