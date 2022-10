Dodatek elektryczny dla około 800 tysięcy gospodarstw domowych. Wzór wniosku

czytaj dalej

W środę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ma odbyć się rozprawa dotycząca prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy. Według przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacka Jastrzębskiego niekorzystny dla banków wynik doprowadziłby do istotnego zachwiania stabilności polskiego systemu finansowego, a nawet do jego załamania.