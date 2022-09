Dodatek do drewna. Kto może dostać tysiąc złotych?

Od 21 września 2022 roku można składać wnioski do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel, w tym drewnem. Formularz należy dostarczyć do urzędu gminy do 30 listopada 2022 roku, a samorządy mają miesiąc na jego rozpatrzenie.

Tysiąc złotych dodatku na drewno kawałkowe

Zasada "jeden dodatek na jeden adres"

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w poprzednim tygodniu mówił o tym, jak wygląda sytuacja z przyznawaniem dodatku, jeśli jeden piec dostarcza ciepło do kilku gospodarstw domowych. - Jak jest na przykład większa willa, w której mieszkają dwie rodziny na parterze, dwie rodziny na pierwszym piętrze albo kamienica, która ma jeden kocioł, jeden piec i z niego energię elektryczną czerpie nawet sześć czy siedem gospodarstw domowych, są to różne adresy, to każdy z tych adresów ma prawo do tego dodatku - wyjaśniał szef rządu. - Jeśli jednak w jednym mieszkaniu, z jednego pieca, żyje na przykład rodzina i teściowa, które są odrębnymi gospodarstwami domowymi, to w takiej sytuacji, w tym jednym mieszkaniu przysługuje jeden dodatek - zaznaczył premier.