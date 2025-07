Ponad milion wniosków, poszły pierwsze przelewy

300 plus na wyprawkę

Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczęszczające do szkoły dziecko w wieku do 20 lat. Próg jest wyższy w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością, które mogą skorzystać ze świadczenia do czasu ukończenia 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie są uprawnieni do świadczenia, o ile skończyli 20 lat (lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego.