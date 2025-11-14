Ostatnie dni na środki dla rodziców. ZUS przypomina o ważnym terminie

Kozakiewicz o pracach domowych: to nie było dobre rozporządzenie Źródło: TVN24+

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie mogą otrzymać raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych.

Dobry Start. Dane ZUS

Do końca października ZUS przyjął niemal 3,3 mln wniosków o świadczenie, a łączna kwota wsparcia przekroczyła 1,37 mld zł.

Wnioski o Dobry Start należy złożyć do końca listopada. Po tym terminie będzie to możliwe, tylko jeśli dziecko powyżej 20. roku życia uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności.

Jak złożyć wniosek o Dobry Start

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie – poprzez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, na który wypłacone zostanie świadczenie, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci i informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać. Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie niepozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane, wychodzące z pieczy zastępczej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD