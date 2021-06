Ważne zmiany w 300 plus. Minister przypomina o terminie

Wnioski w programie Dobry Start składamy od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Empatia - powiedziała we wtorek na briefingu prasowym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Briefing prasowy, w którym brała udział również prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, poświęcony był nowym zasadom przyznawania świadczenia w programie Dobry Start. Rodzice od 1 lipca do 30 listopada mogą składać wnioski tylko elektronicznie. Ma przynieść to w ciągu 11 lat oszczędność dla budżetu państwa w wysokości 488 mln zł.

Inne zmiany

Minister przypomniała, że w ramach tego programu rodzic otrzymuje wyprawkę na każde dziecko do 20. roku życia, a dla tych z orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia na rozpoczęcie roku szkolnego. Wynosi ona 300 zł. Dodała, że do tej pory rok w rok z programu korzystało ok. 4,4 mln uczniów. Z budżetu państwa na ten cel wypłacono około 4 mld zł.