300 złotych na dziecko. Wkrótce rusza nabór wniosków

Od 1 lipca będzie można złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start 300 plus. Na razie będzie to możliwe wyłącznie drogą internetową. Miesiąc później ruszy możliwość składania wniosków w formie papierowej.

Program Dobry Start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o 300 plus

Wniosek można będzie złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o świadczenie Rodzina 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie, na przykład w centrum świadczeń. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

"Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku" - czytamy na stronie MRPiPS. Termin na złożenie wniosku upłynie 30 listopada.