Dodatkowe pieniądze dla rodziców. Trzeba złożyć wniosek

Dobry start 2024 - komu przysługuje?

O środki z programu mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie prawni dzieci do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Świadczenie 300 plus należy się również dzieciom, które ukończą 20 lat, zanim rozpocznie się rok szkolny, a także osobom z niepełnosprawnością kończącym 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego.