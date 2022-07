Dobry Start 2022. Kiedy ruszają wypłaty świadczenia "300 plus"? Podano datę

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, kiedy ruszą wypłaty świadczenia Dobry Start, czyli tak zwanego 300 plus. Pieniądze mają stanowić wsparcie w zakupach wyprawki dla dzieci na zbliżający się rok szkolny. Kto może złożyć wniosek i co zrobić, by otrzymać wsparcie jak najszybciej?

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7. do 20. roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24. roku życia.

Dobry Start: kiedy ruszają wypłaty

- Obecnie do klientów ZUS-u zostały skierowane pierwsze informacje o przyznaniu świadczenia, które zostały umieszczone na portalu PUE ZUS. W kolejnych dniach będą sukcesywnie kierowane kolejne informacje o przyznaniu świadczenia. Powiadomienie o umieszczeniu informacji o przyznaniu świadczenia zostanie przekazane na adres mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku – przekazała w komunikacie prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Komu przysługuje świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek: przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS lub przez portal Emp@tia MRiPS . Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Tegoroczny nabór wniosków trwa do 30 listopada. Świadczenie na wskazane we wniosku konto bankowe będzie wypłacał i przyznawał ZUS. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że każdego roku z Dobrego Startu korzysta ok. 4,4 mln dzieci. Łączna kwota wsparcia w latach 2018-2022 ma wynieść ok. 6,65 mld zł.