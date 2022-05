Rusza nabór do nowego rodzaju służby w wojsku. Ile można zarobić?

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa coraz bliżej. W sobotę rozpocznie się nabór do tego nowego rodzaju służby w wojsku. Z tej okazji w 32 miejscowościach w całej Polsce odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem "Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej" - poinformowało MON. W komunikacie resort wyjaśnia, ile zarobi żołnierz, który zdecyduje się na ten rodzaj służby.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona ustawą o obronie ojczyzny. Ustawa zawiera dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz proponuje mechanizmy finansowania jego modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów). "Nowy rodzaj służby będzie skutecznym mechanizmem zwiększania liczebności Wojska Polskiego oraz budowania jego rezerw" - przekonuje MON.

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa? Jakie zarobki?

Jak wyjaśnia Ministerstwo Obrony Narodowej w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

● przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany); ● będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego (2 dni za każdy okres pełnienia służby wynoszący łącznie 30 dni), - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, - pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska; ● na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie; ● będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia; ● będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.