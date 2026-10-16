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Dobre wiadomości dla kierowców. "Podwyżki na stacjach hamują"

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stacja paliwa samochód shutterstock_2756522007
Miłosz Motyka o cenach paliw po wprowadzeniu programu CPN
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Alexander Fedosov/Shutterstock
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W przyszłym tygodniu ceny benzyny mogą spaść o ponad 20 groszy na litrze - wynika z prognoz analityków. Tańszy ma być również diesel, natomiast w przypadku LPG analitycy spodziewają się podwyżek.

Analitycy biura Reflex prognozują, że w nadchodzącym tygodniu, 19-23 października 2026 r., średnie ceny paliw wyniosą:

  • benzyna bezołowiowa 95: 6,75 zł/l (-23 gr/l),
  • benzyna bezołowiowa 98: 7,55 zł/l (-26 gr/l),
  • olej napędowy: 7,90 zł/l (-6 gr/l),
  • autogaz: 3,56 zł/l (+5 gr/l).

Według szacunków portalu e-petrol, szacowane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na nadchodzący tydzień to:

  • 6,78-6,89 zł/l dla benzyny E10,
  • 7,86-7,99 zł/l dla oleju napędowego,
  • 3,51-3,62 zł dla gazu.

"Prognozy na nadchodzący tydzień dla większości tankujących wyglądają optymistycznie, bo zakładają niższe ceny na stacjach. Wyjątkiem są jedynie kierowcy samochodów z instalacją LPG, bo w związku z gwałtownym wzrostem hurtowych notowań autogazu, podwyżki dla tego paliwa mogą jeszcze przyspieszyć"- wskazali analitycy portalu e-petrol.

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Ceny paliw w mijającym tygodniu

Analitycy portalu e-petrol podkreślili, że w mijającym tygodniu ceny paliw były wysokie, mimo rządowego pakietu pomocowego CPN. "Pakiet CPN nie jest gwarancją taniego tankowania. Kierowcy boleśnie przekonali się o tym w mijającym tygodniu, po tym jak maksymalne ceny benzyny E10 przekroczyły 7 złotych, a diesla 8 złotych za litr paliwa" - ocenili.

Jak podkreślili, "notowana w ostatnich dniach maksymalna cena benzyny 95 wynosząca 7,11 zł/l i cena diesla w wysokości 8,06 zł, to najwyższe poziomy wskazane w rozporządzeniu ministra energii od początku funkcjonowania rządowego programu osłonowego dla kierowców". Jednak, jak podkreślili, "przed weekendem podwyżki na stacjach hamują, dzięki spadkowemu odreagowaniu na rynku naftowym".

"Według monitoringu biura Reflex, benzyna 95 kosztuje teraz średnio 6,98 zł/l, benzyna 98 - 7,81 zł/l, olej napędowy - 7,96 zł/l, a autogaz - 3,51 zł/l" - czytamy. Podkreślili oni jednak, że ceny paliw na części stacji są każdego dnia niższe od cen maksymalnych, "co bezpośrednio wpływa na poziom średnich cen paliw w kraju. Ceny benzyn są średnio o 3 gr/l niższe niż cen maksymalnych, a oleju napędowego o blisko 10 gr/l" - zaznaczyli.

Zwrócili oni także uwagę na wzrosty stawek za LPG. Podkreślili, że średnia cena LPG w kraju przekroczyła poziom 3,50 zł/l. "Oznacza to, że gaz jest o ponad 30 proc. droższy niż rok temu. O ponad 30 proc. więcej niż przed rokiem kierowcy płacą również za olej napędowy. Benzyny są droższe średnio o ponad 18 proc." - czytamy.

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Ze świata

Paliwa w nadchodzący weekend. Tyle zapłacimy za tankowanie

Zgodnie z piątkowym rozporządzeniem ministra energii, w najbliższy weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,89 zł, benzyny 98 - 7,68 zł, a oleju napędowego 8,00 zł. Ceny maksymalne wszystkich tych paliw będą więc niższe niż w piątek. Obecnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,95 zł, benzyny 98 - 7,76 zł, a oleju napędowego 8,03 zł.

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Ceny hurtowe

Według portalu e-petrol, "utrzymująca się korekta cen hurtowych w dół stwarza przestrzeń do spadku cen na stacjach w przyszłym tygodniu. Najbardziej może potanieć benzyna, natomiast w przypadku autogazu, nieobjętego pakietem CPN, prognozujemy dalsze podwyżki".

Biuro Reflex oceniło, że "hurtowe notowania paliw utrzymują się na wysokim poziomie, ale przed weekendem w cennikach rafinerii widzimy próbę spadkowego odreagowania".

Jak dodali, "metr sześcienny 95-oktanowej benzyny jest dzisiaj wyceniany średnio na 6080,20 zł i jest o 74,20 zł tańszy niż w ubiegły piątek. Dla oleju napędowego notujemy dzisiaj średnią cenę na poziomie 7109,80 zł/metr sześcienny. To 50,80 zł poniżej poziomu sprzed tygodnia".

Źródło: PAP
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Tagi:
Ceny paliwstacja paliwPaliwotankowaniecpn
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