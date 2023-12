Długi Polaków szybko rosną. Rekordzista jest winny prawie 87 milionów złotych

Tegoroczny raport InfoDług, tworzony na bazie danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowej BIK, opublikowany został w środę. Wynika z niego, że w kończącym się roku suma niespłaconych długów wyniosła rekordowe ponad 83,6 miliarda złotych. Tym samym suma zadłużenia Polaków wzrosła w ciągu ostatniego roku o 6,5 mld, czyli o 8,4 proc. Jednocześnie liczba dłużników zwiększyła się w tym czasie o ok. 20 tysięcy i wynosi już przeszło 2,7 miliona osób, czyli niemal 9 proc. dorosłej ludności.

W raporcie wskazano, że długi, które tutaj uwzględniono, to m.in. niepłacone alimenty, raty pożyczek, kary za jazdę bez biletu, grzywny, rachunki telekomunikacyjne czy zobowiązania wobec firm windykacyjnych. Jako głównie przyczyny rosnących problemów ze spłatą swoich zobowiązań wskazano wysoką inflację i szybki wzrost kosztów życia.

Długi Polaków rosną

Największy roczny wzrost liczby dłużników odnotowano z kolei w woj. wielkopolskim. Jedynym województwem, w którym liczba osób figurujących na liście długów spadła, było woj. podlaskie. Średnia dla całego kraju to obecnie 87 dłużników na tysiąc dorosłych. Na 10 osób z tej grupy przypada statystycznie sześciu mężczyzn i cztery kobiety. Zaległości mężczyzn stanowią przy tym 68 proc. wszystkich długów.

Na najwyższą sumę wśród wszystkich grup wiekowych zadłużone są osoby z przedziału 45-54 lata - uśredniona wartość ich zaległości to 40 659 złotych na osobę. Nieco mniej, bo 36 140 zł, wynosi średnie zadłużenie zalegających ze spłatą osób w wieku od 55 do 64 lat. Młodzi dłużnicy, czyli ci od 18. do 24. roku życia, zadłużeni są natomiast średnio na niespełna 7 tys. zł.