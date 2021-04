Rosną długi alimentacyjne. Rekordzista z prawie milionem złotych zadłużenia

Zaległości alimentacyjne przekroczyły w lutym poziom 11 miliardów złotych - podaje Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor. Rekordzista to 31-latek z Małopolski, którego dług to około 939 tysięcy złotych.

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor od początku tego roku gminy wypłacające pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego wpisały do BIG InfoMonitor 4,3 tys. nowych dłużników alimentacyjnych, a w całym 2020 r. ponad 25 tys.

"96 procent osób niepłacących alimentów stanowią ojcowie"

Najwięcej dłużników alimentacyjnych mieszka na Śląsku i Mazowszu, tam są też najwyższe łączne zaległości z tego tytułu - grubo przekraczające miliard złotych. Natomiast krajowym rekordzistą jest 31-latek z Małopolski z zadłużeniem alimentacyjnym wynoszącym 939 tys. zł. - Fakt, że rekordzista to mężczyzna nie jest przypadkiem, bo 96 procent osób niepłacących alimentów stanowią ojcowie - powiedziała Halina Kochalska z BIG InfoMonitor.

Jak wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, na koniec lutego 2021 r. liczba dłużników alimentacyjnych wyniosła 268 tys. 430 osób – o 17 tys. 334 mniej niż rok wcześniej. Łączna zaległość spadła wprawdzie o prawie 440 mln zł, ale o blisko tysiąc zł wzrósł przeciętny dług (do 41 110 zł). Z kolei rekord średniego zadłużenia rodzica unikającego łożenia na wychowanie swoich dzieci padł w woj. świętokrzyskim (46 433 zł).

"Niepłacącym alimentów z pomocą przyszły przepisy"

Jak zaznaczył prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, spadki liczby dłużników nie zawsze świadczą o tym, że rodzic spłacił choć część swojego zobowiązania należącego się dzieciom. - Niepłacącym alimentów z pomocą przyszły przepisy. Obecnie, jeżeli należności są starsze niż 6 lat, nie podlegają zgłoszeniu do BIG, a te już wprowadzone są usuwane z bazy - wskazał.

Zwrócił uwagę, że przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny zakłada jednak zmianę. Informacje o zaległościach dłużników alimentacyjnych nie będą już usuwane z Biur Informacji Gospodarczej do czasu spłacenia długu wobec Skarbu Państwa – podkreślił. Tylko w minionym roku dzięki ustanowieniu 6-letniego progu z rejestru BIG InfoMonitor wykreślono prawie 7,2 tys. dłużników alimentacyjnych, a w bieżącym ponad 3,1 tys.

Fundusz Alimentacyjny

O wsparcie do Funduszu Alimentacyjnego (FA) mogą wystąpić osoby, które nie otrzymują alimentów zasądzonych od rodzica. Ale, jak zaznaczyła Kochalska, wypłata za niesolidnego rodzica to nie prezent, lecz swego rodzaju pożyczka, którą wcześniej czy później unikający łożenia na dziecko będzie zobowiązany spłacić. Gminy zajmujące się wypłatą pieniędzy z FA dochodzą należności m.in. zgłaszając dłużników alimentacyjnych do rejestrów prowadzonych przez BIG-i. Dzięki temu informacje o ich zaległościach są dostępne dla firm sprawdzających wiarygodność płatniczą konsumentów.