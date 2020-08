Bank ma zapłacić prawie 5 milionów złotych kary. Klienci otrzymają list z informacją

"Przykładowo, w odniesieniu do kredytu udzielonego w 2004 r., opłata za historię spłaty za okres 15-letni - skalkulowana w oparciu o zakwestionowany w decyzji mechanizm - wynosiła 1600 zł. W wielu przypadkach konsument potrzebował kilku zaświadczeń z banku, co znacznie zwiększało koszty" - podał UOKiK. Urząd zwrócił uwagę, że do UOKiK-u docierały również skargi na wysokie opłaty, które banki pobierają z tego tytułu, zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. "Opłata ta mogła wynieść nawet 2 tysiące złotych za pojedyncze zaświadczenie" - dodano.