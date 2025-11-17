Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Prawie 230 miliardów pod kreską. Resort podał nowe dane

Ministerstwo Finansów
Premier Tusk o projekcie budżetu na 2026 rok
Źródło: TVN24
Deficyt budżetu państwa po październiku bieżącego roku wyniósł prawie 227,1 miliarda złotych - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Dochody budżetu wyniosły w tym czasie prawie 471,67 miliarda złotych, a wydatki sięgnęły 698,76 miliarda złotych - dodał resort.

Ministerstwo Finansów opublikowało w poniedziałek szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa po październiku 2025 r. Wynika z nich, że deficyt budżetu wyniósł prawie 227,1 mld zł. Tymczasem na koniec września deficyt wynosił ponad 201,4 mld zł.

Dochody i wydatki budżetu

Z danych MF wynika, że dochody budżetu wyniosły prawie 471,67 mld zł, co stanowi 74,5 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. W komunikacie resort finansów informuje, że dochody budżetu były niższe o ok. 47,9 mld zł (czyli o 9,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (519,5 mld zł).

"W warunkach porównywalnych, tj. bez reformy udziałów JST, dochody budżetu państwa w okresie styczeń-październik wyniosłyby 572,6 mld zł, tj. 101 mld zł więcej i byłyby o 53,1 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj. 10,2 proc. więcej w ujęciu r/r. Oznacza to, że spadek dochodów r/r jest jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżet państwa a JST" – wyjaśniło MF w komunikacie.

Resort podał także, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 415,9 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. o ok. 48,7 mld zł, czyli o 10,5 proc. Dochody z podatku VAT wyniosły 268,5 mld zł i były wyższe o ok. 24,9 mld zł (tj. 10,2 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. Dochody z podatku akcyzowego wyniosły 76 mld zł, czyli i były wyższe o ok. 1,9 mld zł (o 2,5 proc.) w stosunku do wykonania w analogicznym okresie roku 2024.

"(…) ze względu na reformę dochodów JST oraz nierównomierny rozkład udziałów w czasie, dochody budżetu państwa z PIT po okresie styczeń – październik wyniosły 0,0 mld zł i były niższe o 80,6 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – październik 2024 r. Jedocześnie należy mieć na uwadze, że całkowite wpływy sektora finansów publicznych z PIT, tj. budżetu państwa i JST, wyniosły 160,6 mld zł i były wyższe o 19,3 mld zł (13,6 proc.) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W warunkach porównywalnych, bez reformy dochodów JST, dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby ok. 90,4 mld zł, tj. 12,2 proc. więcej r/r" - podało ministerstwo w komunikacie.

Wynika z niego również, że dochody z podatku CIT wyniosły 53 mld zł i były wyższe o ok. 3,2 mld zł (o 6,4 proc.) niż przed rokiem. MF podkreśliło, że gdyby nie było reformy dochodów samorządów, dochody budżetu państwa z CIT wyniosłyby ok. 59,2 mld zł, a więc byłyby o 18,8 proc. większe.

MF podało także, że w okresie dziesięciu miesięcy 2025 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 54,3 mld zł i było wyższe o ok. 0,7 mld zł (o 1,2 proc.) niż rok wcześniej.

Z danych resortu finansów wynika, że po październiku wydatki budżetu wyniosły 698,76 mld zł, co stanowi 75,8 proc. kwoty zapisanej w ustawie budżetowej. Jednocześnie wydatki były wyższe o ok. 49,4 mld zł, czyli o 7,6 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2024, kiedy wyniosły 649,3 mld zł, co stanowiło 74,9 proc. planu. 

OGLĄDAJ: Dywersja na torach. Szef MSWiA: zlecenie obcych służb bardzo prawdopodobne
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI

Dywersja na torach. Szef MSWiA: zlecenie obcych służb bardzo prawdopodobne
NA ŻYWO

PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Budżet państwa
Zobacz także:
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
Ze świata
zakupy, handel, wydatki, centrum handlowe, galeria handlowa, Arkadia
Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane
Pieniądze
shutterstock_2184208493
Imponująca wygrana w loterii
Ze świata
lotnisko bagaz walizka walizki bagaze S shutterstock_1037773768
Uszkodzony lub opóźniony bagaż? LOT z zarzutami
Prawo
Walmart HQ
Stanie na czele handlowego giganta. "Biznes działa w trudnym otoczeniu"
Ze świata
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Bruksela zmienia prognozy dla Polski
Z kraju
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Odradzają wyjazdy do Japonii. Jest reakcja giełdy
Rynki
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w dół po ważnych doniesieniach z Rosji
Rynki
Dostała wiadomość, że córce wpadł telefon do ubikacji (zdjęcie ilustracyjne)
"Polska nigdy się nie zgodzi". Minister o propozycji unijnych przepisów
Prawo
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Koniec z ograniczeniami na kilkudziesięciu lotniskach
Ze świata
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
15 tysięcy osób na bruk. Największe zwolnienia w historii firmy
Ze świata
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel
shutterstock_2685043909
Tego produktu nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć
Z kraju
Nowy Jork. Widok na Statuę Wolności z samolotu
Zrazili do siebie turystów. "Negatywne odczucia"
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
walizka wakacje shutterstock_2621472589
Dłuższy urlop w 2026 roku. Jak zaplanować wolne?
Z kraju
Uczestnik Marszu dla Klimatu w Belem
Prześmiewcza "nagroda" dla USA. Za nieobecność
Ze świata
Uwięzieni w sklepie
Wielka sieć wycofuje wędlinę z obrotu. "Nie należy spożywać"
Z kraju
Tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Rodzinna tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Krajowy Plan Odbudowy
Jest unijne porozumienie w sprawie budżetu
Ze świata
Słowenia, ulica, samochody
Tu zimowe opony są już obowiązkowe
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców. "Nie ma już przestrzeni do dalszych obniżek"
Moto
usa, ludzie, ulica
Ceny "trochę wysokie". Amerykanie płacą coraz więcej
Ze świata
shutterstock_2432604467
Popularny wśród Polaków kraj wprowadza nowe zasady na stokach
Żołnierze w Zachodniej Afryce
Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty
Ze świata
eurojackpot S shutterstock_743570785
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
shutterstock_521814229
Nie tylko Węgry. Słowacy o wyjątku
Ze świata
Bazylea, Szwajcaria
Dogadali się z USA. "Duża część produkcji zostanie przeniesiona"
Ze świata
Notting Hill w Londynie
"Największa zmiana w najmie od ponad 30 lat"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica