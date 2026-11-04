Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
Sponsor serwisu:PKO-LOGO-RGB-UZ.png

Cztery banki muszą zmienić swoje procedury

|
Polskie pieniądze leżą na klawiaturze laptopa – zarabiaj pieniądze w internecie.
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny o karach dla czterech banków w Polsce
Źródło wideo: UOKiK
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Nest Bank i Plus Bank zostały zobowiązane do zmiany procedur w sprawach nieautoryzowanych transakcji płatniczych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowała instytucja. Banki mają też zweryfikować odrzucone reklamacje i jeśli będzie to konieczne oddać klientom utracone pieniądze.

Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziło podejście banków do rozpatrywania zgłoszeń tzw. nieautoryzowanych transakcji. Chodzi o sytuacje, w których środki z konta klienta zostały pobrane bez jego zgody i wiedzy, np. w wyniku cyberataku lub kradzieży danych.

Zwrot środków po nieautoryzowanej transakcji

Jak podał urząd, ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Nest Bank i Plus Bank w wielu takich przypadkach odmawiały zwrotu środków.

Tymczasem zgodnie z prawem, po zgłoszeniu nieautoryzowanej transakcji, bank powinien niezwłocznie, tj. najpóźniej do końca następnego dnia roboczego zwrócić konsumentowi skradzioną kwotę. Wyjątkiem są sytuacje, gdy istnieją udokumentowane podstawy, by podejrzewać oszustwo ze strony samego klienta lub gdy od transakcji minęło więcej niż 13 miesięcy - wyjaśnił UOKiK.

Przerzucanie odpowiedzialności na klienta

Natomiast - jak podał urząd - cztery wymienione banki sugerowały konsumentom, że samo prawidłowe uwierzytelnienie transakcji, np. wpisanie kodu PIN lub autoryzacja w aplikacji zwalnia je z odpowiedzialności i automatycznie oznacza, że klient wyraził zgodę na przelew.

"Banki bezpodstawnie przerzucały też ciężar dowodu na konsumenta oraz twierdziły, że ewentualne odzyskanie pieniędzy jest możliwe wyłącznie poprzez działania organów ścigania" - wskazano.

Tomasz Chróstny zobowiązał cztery banki do zmiany procedur
Tomasz Chróstny zobowiązał cztery banki do zmiany procedur
Źródło zdjęcia: UOKiK

Jak podkreślił, cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny, instytucje finansowe nie mogą unikać odpowiedzialności poprzez automatyczne odrzucanie reklamacji i przerzucanie całego ciężaru udowodnienia winy na poszkodowanego konsumenta.

"Samo wykazanie przez bank, że transakcja została poprawnie uwierzytelniona to za mało, by odmówić zwrotu pieniędzy. Bank musi udowodnić, że to klient samodzielnie i świadomie autoryzował operację lub dopuścił się rażącego niedbalstwa" - zaznaczył Chróstny.

Zmiana praktyk banków

Na mocy jego decyzji ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Nest Bank i Plus Bank mają zmienić dotychczasowe praktyki i usunąć ich negatywne skutki. Oznacza to, że banki wdrożą nowe zasady, zgodnie z którymi prawidłowe uwierzytelnienie transakcji nie będzie jedyną podstawą do uznania, że klient sam ją autoryzował.

Wymienione banki mają też ponownie zweryfikować odpowiedzi na reklamacje obecnych klientów, udzielone od 16 listopada 2022 r. W uzasadnionych przypadkach mają oddać konsumentom utracone pieniądze, co nastąpi najpóźniej do 31 grudnia 2027 r. - podał urząd.

UOKiK zobowiązał banki do zwrotu konsumentom utraconych pieniędzy
UOKiK zobowiązał banki do zwrotu konsumentom utraconych pieniędzy
Źródło zdjęcia: Shutterstock

ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Nest Bank i Plus Bank mają również poinformować byłych klientów, których reklamacje odrzucono, a były one zgłoszone po 15 listopada 2022 r., o możliwości i sposobie złożenia wniosku o ponowną weryfikację sprawy.

Ponadto banki zostały zobowiązane do poinformowania o decyzjach Prezesa UOKiK na swoich stronach internetowych oraz do powiadomienia swoich klientów przez aplikacje mobilne. Do 30 kwietnia 2028 r. muszą również poinformować urząd o tym, jak wywiązały się z nałożonych obowiązków.

Decyzje w sprawie innych banków

To nie pierwsze tego typu decyzje Prezesa UOKiK ws. odrzucania przez banki reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji. We wrześniu br. urząd zobowiązał Alior Bank, mBank, BNP Paribas oraz Bank Millennium do zmiany swoich praktyki w tym zakresie i ponownego przeanalizowania zgłoszeń klientów, które zostały rozpatrzone negatywnie.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się z prośbą o komentarz do ING Banku Śląskiego, Banku Ochrony Środowiska, Nest Banku i Plus Banku. Będziemy informować na bieżąco.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
UOKiK
Zobacz także:
Zbliżenie na dłoń naukowca trzymającą czerwony worek z krwią w chłodziarce w laboratorium banku krwi. Worki z krwią, pozyskane w drodze jej oddawania, zostaną wykorzystane w leczeniu pacjentów. Koncepcja medyczna ratowania życia
Cyberatak na lodówki z krwią. Temperaturę ustawiono na 110 stopni
Ze świata
Protest przeciwko Mecie w Brazyli
Jest decyzja sądu w sprawie treści publikowanych przez media. "Historyczna"
Tech
OpenAI shutterstock_2797310785
Były wiceszef Pentagonu w OpenAI. Dostanie specjalną funkcję
Tech
Giełda w Nowym Jorku, Wall Street
Reakcja na wybory w USA na rynkach. Inwestorzy mają obawy
Rynki
Ormuz – cieśnina
Tankowce miały wpłynąć na miny
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto wciąż rośnie
Pieniądze
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Pieniądze
Lotnisko Warszawa-Radom
Jedyna oferta. Lotnisko w Radomiu z nowym połączeniem
Turystyka
Policja, Niemcy
Miał wysłać dwóch sabotażystów do Polski. Mężczyzna trafił do aresztu
Ze świata
Szczecin, Polska – sklep sieci Biedronka, szyld reklamowy.
Biedronka przegrywa w sądzie. Musi zapłacić kilkadziesiąt milionów kary
Handel
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Szykują zmiany w centrach danych. Chodzi o zużycie energii
Tech
Ernest Bejda
Były członek zarządu na celowniku PZU. Spółka będzie dochodzić odszkodowania
Z kraju
Binance
Fałszywa rekrutacja i złośliwy kod. Tak zaatakowano Binance
Tech
korea paszport bilet bagaż shutterstock_2694279535
Dane prezydenta wyciekły do sieci. Pilna wymiana paszportów
Ze świata
Mobilna grupa ogniowa 208. Chersońskiej Brygady Rakiet Przeciwlotniczych, Ukraina, 30 marca 2026 r.
"Jeden z największych ataków". Rosjanie uderzyli w elektrownie
Ze świata
media markt - OleksSH shutterstock_2470003291
MediaMarkt i Saturn trafią w chińskie ręce. Bruksela dała zielone światło
Handel
pap_20221027_14G
Media: to może zachwiać rynkiem paliw w Rosji
Ze świata
supermarket nabiał chłodnia shutterstock_2850010589
Atak na lodówki w Polsce. Jest potwierdzenie
Z kraju
Uzależnienie w sieci
Awaria w Play. Część usług przestała działać
Tech
apple store leicester wielka brytania - Steve Travelguide shutterstock_2757476923
Apple zwiększa sprzedaż. Ale ma problem z dostawami
Tech
Miał wyłudzić 2,5 mln zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dają milion złotych za znalezienie luk w systemach
Tech
Możejki
"Ta inwestycja nigdy się nie zwróci". Orlen rozważa zamknięcie rafinerii
Z kraju
Droga do jawności majątkowej polityków
Oszczędności Polaków na tle UE. Tylko dwa kraje z gorszym wynikiem
Pieniądze
Altman i Zuckerberg
Najbogatsi wydali majątek na kampanie wyborcze. W Kalifornii padł rekord
Ze świata
shutterstock_2211362781
Zmiany na szczycie JSW. Tomasz Gawlik pełniącym obowiązki prezesa
Z kraju
Laptop, komputer, handel, zakupy
Zmiany dla kupujących. Nowy limit wszedł w życie
Handel
NBP
Cztery nominacje do zarządu NBP. Premier złożył kontrasygnatę
Z kraju
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w środę. Nowe stawki
Pieniądze
zakupy inflacja
Tak jeszcze nie było. Cztery dni bez handlu z rzędu
Handel
Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Ataki hakerskie na sklepy w całej Europie. "Dla mnie to rodzaj terroryzmu"
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica