Co z ratami kredytów? Wyliczenia

Co z ratami kredytów?

"Na znaczący spadek raty mogą liczyć ci, którzy mają kredyt odnoszący się do stawki WIBOR 6M i którzy w najbliższym czasie będą mieli aktualizację oprocentowania. Taka aktualizacja odbywa się raz na 6 miesięcy. Jeśli ktoś ma obecnie aktualizację oprocentowania, to do jego oprocentowania zostanie zastosowana stawka wynosząca 5,82%, podczas gdy dotychczas było to 6,94%. W rezultacie rata kredytu na kwotę 400 000 zł, na 30 lat, udzielonego w listopadzie 2020 r., spadnie z 3199 zł do 2903 zł" - napisał analityk w komentarzu.