Skarbówka kwestionuje rodzinne darowizny. "Potrzebna jest nowa interpretacja"

Zgodnie z przepisami, darowizny od najbliższych, m.in. rodziców, mogą być zwolnione z opodatkowania. Jeśli jednak darowizna przekracza 9637 zł, musi być zgłoszona do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo przepisy wymagają udokumentowania jej dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub przekazem pocztowym. Dopiero wówczas taka darowizna jest zwolniona z podatku. Brak zgłoszenia może oznaczać, że będziemy musieli zapłacić podatek.

Darowizna od rodziców

Fiskus uznał zatem, że w tym przypadku "nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej". Kobiecie przysługuje prawo do wniesienia skargi na interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.