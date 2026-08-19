Darmowa woda w restauracji. "Zwykła ludzka rzecz"
Półlitrowa butelka wody gazowanej lub niegazowanej: 6,99 zł. To przykładowa cena z menu sieci pizzerii.
Klient zawsze może zapytać o darmową wodę z kranu, lecz w wielu restauracjach jej nie otrzyma, bo nie istnieją przepisy, które by nakazywały realizację takiej prośby. Rząd wycofał odpowiedni zapis z ustawy o opakowaniach, która weszła w życie 12 sierpnia.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie są różnice w podejściu do darmowej wody w restauracjach w różnych krajach Europy.
Jakie są argumenty restauratorów za i przeciw podawaniu darmowej wody z kranu.
Jak wygląda jakość i dostępność wody z kranu w polskich miastach.
Jakie koszty ponoszą restauracje w związku z serwowaniem wody klientom.
Jakie są aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące darmowej wody w polskich lokalach gastronomicznych.