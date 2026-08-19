Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Darmowa woda w restauracji. "Zwykła ludzka rzecz"

|
Darmowa kranówka na życzenie klienta jest ustawowo dostępna między innymi we Francji i Hiszpanii
Darmowa kranówka na życzenie klienta jest ustawowo dostępna między innymi we Francji i Hiszpanii
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Darmowa woda dostępna jest na życzenie klienta w restauracjach wielu krajów Europy. Serwują ją także liczne lokale w Polsce, ale wciąż nie ma przepisu, który by tę kwestię regulował prawnie. W czym problem?
Artykuł dostępny w subskrypcji

Półlitrowa butelka wody gazowanej lub niegazowanej: 6,99 zł. To przykładowa cena z menu sieci pizzerii.

Klient zawsze może zapytać o darmową wodę z kranu, lecz w wielu restauracjach jej nie otrzyma, bo nie istnieją przepisy, które by nakazywały realizację takiej prośby. Rząd wycofał odpowiedni zapis z ustawy o opakowaniach, która weszła w życie 12 sierpnia.

Pozostało 95% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie są różnice w podejściu do darmowej wody w restauracjach w różnych krajach Europy.
Jakie są argumenty restauratorów za i przeciw podawaniu darmowej wody z kranu.
Jak wygląda jakość i dostępność wody z kranu w polskich miastach.
Jakie koszty ponoszą restauracje w związku z serwowaniem wody klientom.
Jakie są aktualne i planowane regulacje prawne dotyczące darmowej wody w polskich lokalach gastronomicznych.
ZOBACZ TAKŻE:
42 min
1609_cnb_braun_monika
Siostra Grzegorza Brauna: bratu nie wybaczam
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
57 min
Andrzej Lepper pap_20060113_05O (1)
15 lat od śmierci Andrzeja Leppera. "Nigdy nie uwierzę, że to było samobójstwo"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
WodarestauracjaWodociągi
Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
PIT 2027. Kto ma zyskać, kto stracić? Wyliczenia eksperta
Z kraju
Przed sądem w Oakland w Kalifornii rozpoczął się proces przeciwko firmie Meta
29 stanów kontra Meta. Ruszyła batalia sądowa
Tech
pieniadze pln pit podatki shutterstock_2408059131
Masa podatników załapała się na wyższą stawkę. "System nie nadąża"
Łukasz Figielski
shutterstock_2747820233
Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy za tankowanie
Moto
Donald Tusk
Tusk: podwyższamy próg podatkowy
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Polacy mają coraz większe długi. "Zjawisko, które warto uważnie obserwować"
Z kraju
laptop, smartphone, AI, sztuczna inteligencja, IT, inżynier, programista
AI uciekła podczas testów. Poważne konsekwencje incydentu
Tech
Moskwa. Plac Czerwony
Blackout w Moskwie. Przerwy w dostawie prądu i internetu
Ze świata
Oddała oszustowi ponad 130 tys. zł (zdjęcie ilustracyjne)
Dodatek do emerytury. Ważny komunikat ZUS
Dla seniora
Władimir Putin
Rosyjskie firmy odpowiedziały na apel Putina. Do budżetu trafiły miliardy
Ze świata
Donald Trump w Białym Domu
Zwrot w sprawie ceł Trumpa. "Wstrzymałem"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
Z kraju
Lotnisko w Katanii
Osiem dni bez lotów. Branża liczy milionowe straty
Turystyka
euro jackpot
Do wygrania 130 milionów. Kumulacja w górę
Z kraju
Dariusz Standerski
"Dane nie krążą po sieci". Wiceminister o wycieku z MyDr
Z kraju
Oszustwo w sieci (ilustracyjne)
Cyberatak na urząd. Wykradziono dane większości mieszkańców
Ze świata
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Setki skarg i kolejne kontrole. PIP sprawdza warunki zatrudnienia
Z kraju
shutterstock_2645052571 (1)
Seria pozwów i nowe zabezpieczenia. OpenAI zmienia ChatGPT
Tech
Snusy
Hossa na rynku nikotynowych saszetek. Eksperci ostrzegają przed skutkami
Handel
pieniadze komputer shutterstock_2605179809 (1)
Plaga fałszywych inwestycji. Nowe ostrzeżenie
Tech
Polska, więcej niż myślisz - Lewy-65
Polska rusza z dużą kampanią za granicą. Chce przyciągnąć turystów
Turystyka
pole traktor shutterstock_2825376343
Rolnicy mają zyskać większą ochronę. Jest projekt ustawy
Z kraju
rafineria shutterstock_2759883205
Ceny paliw pozostają wysokie. Trump prosi Amerykanów o "cierpliwość"
Ze świata
Meta Platforms
Meta zabiera głos. "Nikt nie chce takich treści"
Z kraju
PLL LOT szukają oszczędności
Ruszyła kontrola w PLL LOT. Chodzi o umowy B2B
Z kraju
laptop mezczyzna telefon shutterstock_2741201535
Tego nie wpisujemy do zwykłej wyszukiwarki. To trzeba wiedzieć, zanim skorzystamy z AI
Tech
mieszkania bloki shutterstock_2688919285_1
Rośnie popyt na kredyty mieszkaniowe. Skok o ponad jedną piątą
Nieruchomości
inpost shutterstock_2689672825
Zielone światło z Brukseli dla przejęcia InPostu
Ze świata
Pociąg PKP Intercity śmiertelnie potrącił człowieka (zdjęcie ilustracyjne)
W przyszłym roku pociągi przyspieszą do 250 km/h
Z kraju
wieza kontroli lotow shutterstock_1109029928
Spór o miliardy uderza w PAŻP. Sąd odroczył decyzję
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica