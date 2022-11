Podwyżki na wstecznym biegu. Jaki wzrost płac i zatrudnienia?

We wtorek GUS opublikuje dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w październiku. - W październiku spodziewamy się wzrostu zatrudniania o 2,2 proc. r/r i wyhamowania wzrostu płac do 13,8 proc. - powiedział PAP główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Dodał, że mniejsza inflacja PPI przełoży się na niższy wzrost cen na poziomie konsumenckim.

- W październiku widoczne jest zmniejszenie aktywności gospodarczej - wskazał ekonomista, pytany o prognozę danych, które ma we wtorek opublikować GUS. Chodzi m.in. o dane dotyczące przeciętnego zatrudniania i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw a także dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2022 roku.

Stan polskiej gospodarki w październiku 2022 r.

Powołując się na analizy PKO BP, powiedział, że "w ubiegłym miesiącu miał miejsce stabilny wzrost zatrudnienia na poziomie 2,2 proc. r/r, a także wyhamowanie rocznego wzrostu wynagrodzeń do 13,8 proc. z 14,5 proc. we wrześniu". W jego opinii świadczy to o stosunkowo dużej odporności polskiego rynku pracy na szoki gospodarcze spowodowane m.in. wojną w Ukrainie. Dodał, że spowolnienie na rynku pracy będzie następować powoli i nie będzie miało dużej skali.