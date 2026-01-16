Dalsze obniżki stóp procentowych? Członek RPP: coraz bardziej oczywiste

Adam Glapiński o inflacji w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Staje się coraz bardziej oczywiste, że istnieje przestrzeń do dalszych szybkich obniżek stóp procentowych - powiedział Kotecki.

Dodał, że zakłada, "że w lutym RPP wznowi działania z zeszłego roku" - Perspektywy inflacji są coraz bardziej optymistyczne - stwierdził.

Styczniowa decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

RPP na styczniowym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem wynoszą one: stopa referencyjna 4 proc., stopa lombardowa 4,50 proc., stopa depozytowa 3,50 proc., stopa redyskontowa weksli 4,05 proc., stopa dyskontowa weksli 4,10 proc.

W 2025 RPP roku obniżyła stopy sześć razy (stopy banku centralnego spadły łącznie sześć razy o 1,75 pkt proc.). Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc.

RPP obniżyła stopy ostatni raz w grudniu o 25 punktów bazowych. Wcześniej w listopadzie o 25 pb., w październiku o 25 pb., we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz w maju br. o 50 pb.

Glapiński: patrzymy dalej i będziemy gotowi do następnych decyzji

W czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w trakcie konferencji prasowej powiedział, że "sytuacja jest dobra". Jednak, jak zaznaczył RPP " nadal będzie podejmować decyzje w zależności od nadpływających danych i prognoz".

- Aktualne prognozy wskazują, że inflacja przez cały 2026 r. powinna kształtować się w celu inflacyjnym banku centralnego - zaznaczył. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 roku wzrosły o 2,4 procent rok do roku.

Przekazał także, że obecnie RPP analizuje skutki sześciokrotnych obniżek stóp w ub.r. - Analizujemy te skutki, patrzymy dalej i będziemy gotowi do następnych decyzji - zaznaczył szef banku centralnego.

Poinformował również, że widziałby docelowy poziom stóp procentowych w okolicach 3,5 proc. Dodał, że członkowie RPP mają różne zdanie na ten temat, a część z nich chciałaby niższych stóp.

OGLĄDAJ: Korneluk o Ziobrze: jego wiarygodność jest zerowa