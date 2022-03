O ile mogą wzrosnąć stopy procentowe? Oto prognozy

Rada Polityki Pieniężnej w najbliższy wtorek 8 marca podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że dojdzie do kolejnej podwyżki. Większość z nich spodziewa się wzrostu stopy referencyjnej NBP o 50 punktów bazowych do poziomu 3,25 procent. Są jednak także głosy wskazujące na możliwość bardziej zdecydowanej reakcji banku centralnego na szybko słabnącego złotego i perspektywę podwyższonej inflacji.

Polska waluta pozostaje jednak słaba w związku ze wzrostem awersji do ryzyka wywołanym rosyjską inwazją na Ukrainę.

Stopy procentowe w Polsce

Tymczasem na wtorek zaplanowano kolejne, jednodniowe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej. Wśród inwestorów i ekonomistów pewne wątpliwości budzi skala podwyżki stóp procentowych. Wydaje się, że większość z nich zakłada podwyżkę stopy referencyjnej o 50 punktów bazowych do 3,25 proc.

Podwyżki o 50 punktów bazowych spodziewają się m.in. ekonomiści PKO Banku Polskiego . "Oczekujemy, że stopa referencyjna wzrośnie o 50 pkt bazowych do poziomu 3,25 proc. zgodnie z konsensusem ekonomistów" - napisali w komentarzu.

Taka skala podwyżki wynika choćby z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego. Jednak jest to wypowiedź sprzed rosyjskiego ataku na Ukrainę. Inwazja z jednej strony doprowadziła do gwałtownego osłabienia złotego i pogorszenia perspektyw inflacji, ze względu na gwałtowny wzrost cen surowców, z drugiej osłabiła przyszły wzrost gospodarczy. Ten drugi element sugeruje ostrożność w podnoszeniu stóp procentowych, pierwszy - wskazuje na możliwość przyspieszenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

"Większa skala podwyżek stóp procentowych (bliższa tej oczekiwanej przez rynek lub nawet wyższa) być może miałaby pozytywne przełożenie na kurs, ale prawdopodobnie tymczasowo – mogłaby prowadzić do zwiększenia apetytu rynkowego na dalsze, bardzo zdecydowane ruchy. Dodatkowo, bardziej zdecydowane zacieśnienie polityki pieniężnej prowadziłoby do dalszego cięcia prognoz (coraz bardziej zdecydowane spowolnienie), co samo w sobie byłoby dla złotego negatywne" - stwierdzili ekonomiści mBanku.