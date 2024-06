Czy prezent dla nauczyciela to łapówka?

Rodzice powinni uważać na upominki, które ich dzieci wręczają nauczycielom na zakończenie roku szkolnego, bo może to się skończyć problemami z prawem. Przy wręczeniu prezentów na zakończenie roku liczy się kryterium proporcjonalności.

Co to oznacza? Wartość prezentu musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do zasług, za które zostaje ten prezent przekazywany. Dlatego prezentem dla nauczyciela mogą być np. kwiaty, książka, czekoladki, album ze zdjęciami, także kubek ze zdjęciem klasy.