Czy Polska wejdzie do strefy euro? Ministerstwo odpowiada

Autorami interpelacji w sprawie wejścia Polski do strefy euro są posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość . Parlamentarzyści zapytali m.in. czy i ewentualnie kiedy rząd planuje wejście Polski do strefy euro oraz czy Ministerstwo Finansów dokonało analizy ryzyka związanego z przyjęciem wspólnej waluty.

Wiceminister finansów o euro w Polsce

Wiceszef MF zwrócił uwagę, że jako państwo członkowskie Unii Europejskiej "Polska jest zobowiązana do przyjęcia wspólnej waluty po wypełnieniu kryteriów konwergencji wynikających z Traktatu z Maastricht". Tak zwane kryteria konwergencji to wymogi, jakie powinny spełniać państwa przed wejściem do strefy euro. Dotyczą one: inflacji, deficytu i długu publicznego, stóp procentowych oraz wahań kursu waluty krajowej wobec euro.