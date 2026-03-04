Dubaj zacznie ściągać ich tysiące. "Darmowe noclegi i jedzenie"

"Jest wyraźny trend na TikToku i Instagramie, trend miejsca, w którym wszyscy przebywają, w którym wszyscy chcą być i jest to Dubaj"

"Błyszczycie jak petarda. Obłędne, tak śliczne" - pisali internauci pod nagraniem, na którym Natsu i Ola Ciupa tańczą na plaży w Dubaju, reklamując agenta turystycznego. Natsu obserwują na Instagramie dwa miliony osób, Olę Ciupę - niemal milion.

Dubaj od lat jest jednym z ulubionych kierunków influencerów z całego świata.

- Świat arabski to dziś nowy "American dream" - mówi Tomasz Woźniakowski, mąż Lil Masti, influencerki obserwowanej przez 1,4 miliona osób.

Czy konflikt na Bliskim Wschodzie może to zmienić?

"Jesteś taka piękna"

Kontaktujemy się z Wojtkiem Kardysiem, specjalistą od marketingu internetowego i autorem książki "Homo Digitalis". Prognozuje, że Dubaj czekają poważne problemy wizerunkowe. Przez lata miasto budowało obraz miejsca bezpiecznego, stabilnego, idealnego do życia i inwestowania.

- Wojna, która rozpoczęła się kilka dni temu, na pewno spowoduje spadek ruchu turystycznego. To ogromny problem, bo tam cały czas buduje się osiedla, sprzedaje się mieszkania, opiera gospodarkę na turystyce. Nagle loty są odwoływane, ludzie chcą wyjechać - wyjaśnia.