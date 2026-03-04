Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
|

Dubaj zacznie ściągać ich tysiące. "Darmowe noclegi i jedzenie"

Joanna Rubin-Sobolewska
Joanna Rubin-Sobolewska
"Jest wyraźny trend na TikToku i Instagramie, trend miejsca, w którym wszyscy przebywają, w którym wszyscy chcą być i jest to Dubaj"
"Jest wyraźny trend na TikToku i Instagramie, trend miejsca, w którym wszyscy przebywają, w którym wszyscy chcą być i jest to Dubaj"
Źródło: Shutterstock
Czy influencerzy nadal będą latać do Dubaju, gdy nad regionem pojawiają się rakiety? - Żyjemy w czasach, w których ten, kto ma pieniądze, dyktuje warunki. Dubaj te pieniądze ma - mówi TVN24+ Wojtek Kardyś, specjalista od marketingu internetowego. Podobnie decyzję o przeprowadzce do Dubaju tłumaczy Tomasz Woźniakowski, mąż Lil Masti. - Świat arabski to dziś nowy "American dream" - przekonuje.Artykuł dostępny w subskrypcji

"Błyszczycie jak petarda. Obłędne, tak śliczne" - pisali internauci pod nagraniem, na którym Natsu i Ola Ciupa tańczą na plaży w Dubaju, reklamując agenta turystycznego. Natsu obserwują na Instagramie dwa miliony osób, Olę Ciupę - niemal milion.

Dubaj od lat jest jednym z ulubionych kierunków influencerów z całego świata.

- Świat arabski to dziś nowy "American dream" - mówi Tomasz Woźniakowski, mąż Lil Masti, influencerki obserwowanej przez 1,4 miliona osób.

Czy konflikt na Bliskim Wschodzie może to zmienić?

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na popularność Dubaju wśród influencerów?
  • Dlaczego influencerzy decydują się na przeprowadzkę do Dubaju mimo zagrożeń?
  • Jakie mechanizmy kontroli stosują władze ZEA wobec zagranicznych influencerów?
  • Jakie strategie PR-owe stosuje Dubaj, by utrzymać swój wizerunek w mediach społecznościowych?

"Jesteś taka piękna"

Kontaktujemy się z Wojtkiem Kardysiem, specjalistą od marketingu internetowego i autorem książki "Homo Digitalis". Prognozuje, że Dubaj czekają poważne problemy wizerunkowe. Przez lata miasto budowało obraz miejsca bezpiecznego, stabilnego, idealnego do życia i inwestowania.

- Wojna, która rozpoczęła się kilka dni temu, na pewno spowoduje spadek ruchu turystycznego. To ogromny problem, bo tam cały czas buduje się osiedla, sprzedaje się mieszkania, opiera gospodarkę na turystyce. Nagle loty są odwoływane, ludzie chcą wyjechać - wyjaśnia.

Joanna Rubin-Sobolewska
Joanna Rubin-Sobolewska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Loty samolotem
Opóźniony lot? Zapadł ważny wyrok dla pasażerów
Turystyka
shutterstock_2464301117
Turyści odzyskają pieniądze. Resort uruchomił wypłaty
Turystyka
Wizz Air należy do wiodących niskokosztowych linii w Europie środowo-wschodniej
Linie reagują na konflikt na Bliskim Wschodzie. Loty zawieszone na dłużej
Scott Bessent (z prawej) i Donald Trump
Nowe cła Trumpa. Zapadła decyzja w sprawie podwyżki
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Kolejny kraj chce ograniczyć social media dla dzieci
Tech
RPP stopy procentowe
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
Wenezuela, ropa naftowa
Dogadali się z USA. Dla "stabilności międzynarodowego rynku energii"
bitcoin shutterstock_1101721358
Bitcoin zyskuje, gdy srebro tanieje. Zmiana kierunku kapitału
Tech
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Skutki ataku na Iran. Wzrost o kilkadziesiąt groszy na litrze
Rynki
Makak japoński Punch z pluszowym orangutanem
Ta historia poruszyła świat. Pluszak znika z półek
Gilberto Pichetto Fratin
W razie kryzysu uruchomią elektrownie węglowe. Zapowiedź ministra
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Itaka zawiesza loty do 27 marca
Turystyka
Doha, Katar
Czarne chmury nad branżą. Te firmy ucierpią najbardziej
Turystyka
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów
Turystyka
shutterstock_1552911047
Konflikt eskaluje, gaz drożeje
Rynki
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Nowe dane
Pieniądze
Cieśnina Ormuz
Cieśnina Ormuz praktycznie "nie działa". Ceny szybują
orlen logo shutterstock_2382786901
Media: była prezeska Fundacji Orlenu z zarzutami i zajętymi nieruchomościami
Z kraju
Donald Trump
Trump ogłasza, że "zerwie cały handel". Cios w producentów
shutterstock_2603188221
Padła szóstka w Lotto Plus
Pieniądze
shutterstock_2239909941
Wysokie wygrane w Eurojackpot
Pieniądze
USA. Giełda reaguje na konflikt z Iranem
Pogłębiający się konflikt z Iranem wywołuje spadki na światowych giełdach
Rynki
Podróżujący z Bliskiego Wschodu
"Podróżniczy koszmar" na Bliskim Wschodzie
Turystyka
Donald Trump
Trump: dzisiaj mogę zatrzymać interesy z Hiszpanią
Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski (P) i minister spraw zagranicznych Rumunii Oana-Silvia Toiu (L)
Sikorski: proszę o odpowiedzialność za siebie i za kraj
Z kraju
Antyamerykański bilboard na ulcach Teheranu
Cyberwojna po atakach rakietowych. Irańska grupa hakerów używa Starlinka
Tech
samolot pasazerski shutterstock_2449126031
Nowa blokada powietrzna na wschodniej granicy Polski
Z kraju
Rijad, Arabia Saudyjska
Drony, rakiety, chaos. "Polski biznes jest zahartowany"
Alicja Skiba
Oman, Maskat
Bez lotów do Omanu z tego biura podróży. Na miejsce polecą puste samoloty
Turystyka
Bandar Abbas, miasto portowe nad Cieśniną Ormuz
Iran zamyka Cieśninę Ormuz. Ceny ropy i LNG w górę, Azja pod presją
Rynki
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica