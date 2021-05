Czy będą zmiany w podatkach VAT i CIT? Wiceminister odpowiada

"Nowy Ład będzie proponował jakieś zmiany w klinie"

- Będzie po pierwsze stawiał bardzo mocno na tę inwestycyjną nogę inwestycji publicznych, ale z drugiej strony chcemy też, żeby w dużej mierze środki pracowników pozostawały w ich kieszeniach. Czyli to będzie raczej program propopytowy i na pewno kierowany do osób, które zarabiają pensje w dolnej połowie. To będzie głównie reforma kierowana do nich i będzie to reforma korzystna - powiedział Patkowski