Kiedy wypłata tzw. czternastej emerytury

Jak informował w tym tygodniu rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, w związku z tym, że najbliższy termin płatności wypada 1 września, czyli w niedzielę, to pierwsza transza czternastych emerytur zostanie wypłacona 30 sierpnia. W tym roku czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura, renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4630,96 zł brutto, czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do emerytury 3500 zł brutto czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 600 zł, czyli 1180,96 zł brutto. Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł. To oznacza, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4630,96 zł brutto. Czternastki nie otrzymają także osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki (31 sierpnia 2024 r.), np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty, czy 500 plus dla niesamodzielnych. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy. Emeryt, który pobiera świadczenie w kwocie minimalnej (1780,96 zł brutto), otrzyma łącznie dwie wypłaty w kwocie 3114,35 zł netto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów od 2023 roku jest na stałe wpisane w kalendarz wypłat świadczeniobiorców. Miesiąc wypłaty określany jest każdorazowo przez Radę Ministrów w rozporządzeniu wydawanym nie później niż do 31 października danego roku