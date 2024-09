Ponad milion osób otrzyma dodatkowe wypłaty

- Czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać wniosków. Osoby uprawnione otrzymają ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym. Zostanie przekazana wraz ze świadczeniem przysługującym za wrzesień – podkreślił rzecznik ZUS . Przypomniał, że pierwsza transza czternastych emerytur została wypłacona 30 sierpnia. Świadczenia otrzymało wówczas ponad 740 tys. emerytów i rencistów. - W piątek 6 września do kolejnej grupy emerytów i rencistów trafią czternaste emerytury. Dodatkowe świadczenia otrzyma ponad 1,1 mln osób na łączną kwotę przeszło 1,6 mld zł – poinformował Żebrowski.

Wysokość czternastej emerytury w 2024 roku

W tym roku "czternastka" w pełnej wysokości wyniesie 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. Na pełną kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe, np. emerytura czy renta nie przekraczają 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4630,96 zł brutto, "czternastka" zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do emerytury 3500 zł brutto będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 600 zł, czyli 1180,96 zł brutto. Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł. Oznacza to, że nie otrzymają jej osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od 4630,96 zł brutto. "Czternastki" nie otrzymają także osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do świadczenia (31 sierpnia 2024 r.), np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.