Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Sejmowa komisja przeciwna poprawkom Senatu

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny była przeciwna poprawkom Senatu do ustawy dotyczącej tak zwanej czternastej emerytury. Wyższa izba parlamentu proponowała między innymi, by "czternastki" w pełnej wysokości otrzymali wszyscy emeryci i renciści - bez względu na to, jak wysokie świadczenia pobierają.