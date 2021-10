Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Wkrótce ruszą wypłaty

Resort przypomniał w komunikacie, że w pierwszej połowie roku do wszystkich emerytów i rencistów trafiła trzynasta emerytura. To wsparcie dla 9,8 mln emerytów, w tym roku trafiło do nich ok. 12,2 mld zł. Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury, czyli aktualnie 1250,88 zł. Z tej kwoty nie są pobierane potrącenia czy egzekucje.

Jak dodaje, już wkrótce wypłacona zostanie również czternasta emerytura, do większości uprawnionych trafi wraz z listopadowym świadczeniem. Czternasta emerytura będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 roku będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej oraz świadczenia przedemerytalnego.

Czternasta emerytura z kryterium dochodowym

W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, która trafi do każdego, w przypadku czternastej emerytury obowiązuje kryterium dochodowe. To 2900 zł brutto, ale co ważne - zastosowana zostanie tu zasada złotówka za złotówkę. Zdecydowana większość, ok. 8 mln osób, otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln - w wysokości odpowiednio pomniejszonej.