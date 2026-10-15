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Członek Rady Polityki Pieniężnej o przyszłości stóp procentowych

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Przemysław Litwiniuk
Prof. Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej o prognozach dla stóp procentowych
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Rada Polityki Pieniężnej powinna na razie utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie i obserwować dalszy rozwój sytuacji - ocenił prof. Przemysław Litwiniuk, członek RPP, w rozmowie na antenie TVN24 BiS. Rada zdecydowała na październikowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Przemysław Litwiniuk, komentując perspektywy polityki pieniężnej, wskazał, że obecne dane nie przemawiają za natychmiastową zmianą poziomu stóp procentowych.

- Nadal uzasadnione będzie, w moim przekonaniu, przyjęcie postawy 'wait and see', czyli czekanie i obserwowanie dalszego rozwoju wydarzeń - przekazał Przemysław Litwiniuk.

Jak podkreślił, stopy procentowe nie są narzędziem, które pozwala doraźnie reagować na pojedyncze odczyty inflacyjne. Ich oddziaływanie na gospodarkę rozkłada się na kilka kwartałów, dlatego RPP musi koncentrować się przede wszystkim na średniookresowych perspektywach wzrostu cen.

Kluczowa projekcja w listopadzie

Kluczowa dla kolejnych decyzji będzie listopadowa projekcja inflacji i PKB przygotowana przez Narodowy Bank Polski.

- W listopadzie będziemy mieli projekcję. Trzy razy do roku NBP opracowuje taką projekcję i przedstawia ją Radzie. Na jej podstawie zobaczymy szerszy obraz gospodarki, z uwzględnieniem zmian, które w niej nastąpiły, zmian stóp procentowych w otoczeniu polskiej gospodarki oraz zmian cen surowców - powiedział.

Litwiniuk zaznaczył, że jeżeli z projekcji będzie wynikało, iż inflacja w drugiej połowie 2027 roku nie znajdzie się w celu i nie powróci do niego także w 2028 roku, RPP będzie musiała poważnie rozważyć podwyżkę stóp.

- Jeśli natomiast po tym szoku ścieżka inflacji będzie chybotliwa w pierwszej połowie 2027 roku z uwagi na efekty bazy, ale z dużymi szansami na powrót do celu w drugiej połowie roku, i taka tendencja zostanie potwierdzona projekcją listopadową, byłbym za tym, żeby trzymać się scenariusza bazowego i nie zmieniać stóp do końca bieżącego roku - stwierdził.

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Inflacja bazowa a "umiarkowany optymizm"

Członek RPP odniósł się również do danych o inflacji bazowej, która wyniosła 3,1 proc. Jego zdaniem taki odczyt daje podstawy do umiarkowanego optymizmu.

Podkreślił, że zewnętrzny szok podażowy, związany z kryzysem na rynku surowców i konfliktem na Bliskim Wschodzie, nie przekłada się na razie w znaczący sposób na efekty pośrednie. Nie widać również silnych efektów drugiej rundy, czyli między innymi utrwalania się wzrostu cen poprzez rosnące oczekiwania płacowe.

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- Te szoki podażowe wywołały silny wzrost inflacji, ale wzrost rok do roku do 4,1 procent w głównej mierze - absolutnie głównej mierze - należy przypisywać wzrostom cen paliw. Inne elementy tego koszyka nadal mają marginalny charakter - powiedział Litwiniuk.

Zaznaczył, że główne przyczyny wzrostu inflacji CPI znajdują się obecnie poza polską gospodarką. Nie jest przy tym przesądzone, że wzrost cen zakorzeni się w oczekiwaniach płacowych i doprowadzi do trwałej presji inflacyjnej w przyszłym roku.

RPP obserwuje ceny żywności, gazu i energii

Litwiniuk zwrócił uwagę, że RPP uważnie obserwuje również sytuację na rynku żywności. Po długim okresie spadków ceny zaczynają rosnąć, co w kolejnych miesiącach może stać się dodatkowym czynnikiem inflacyjnym.

- Niepokojącym sygnałem są również ceny gazu, które bardzo istotnie wzrosły rok do roku. Ważne będzie to, jakie taryfy - ponieważ jest to cena administrowana - będą obowiązywały w 2027 roku i jak przełożą się one na koszyk inflacyjny - mówił.

Pytany, czy obecny szok ma charakter przejściowy, czy też może stać się trwałym problemem dla polskiej gospodarki, Litwiniuk przyznał, że obecnie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

- Szok przejściowy nie musi być krótkotrwały i właśnie z takim mamy do czynienia - zaznaczył.

Przypomniał, że wielokrotnie przewidywano szybkie zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, jednak jego dalszy przebieg pozostaje trudny do przewidzenia. Z tego powodu RPP musi podejmować decyzje z posiedzenia na posiedzenie, opierając się na aktualnych danych.

- Jeżeli pojawią się symptomy zwiększające prawdopodobieństwo trwałego wyjścia inflacji poza przedział celu, Rada Polityki Pieniężnej będzie reagować. Co do tego nie mam wątpliwości - zapewnił członek RPP.

Nie wykluczył, że odpowiednie decyzje mogłyby zostać podjęte już w grudniu. Zastrzegł jednak, że nie są jeszcze znane decyzje regulatorów dotyczące cen gazu i energii elektrycznej w 2027 roku. Nie wiadomo również, jak rozwinie się sytuacja na rynku paliw.

Polska ma większe pole manewru

Litwiniuk nie zgodził się z oceną, że Polska znajduje się w awangardzie banków centralnych, które mimo utrzymującej się inflacji nie podnoszą stóp procentowych.

- Przeciwnie, jesteśmy bardzo konserwatywnym bankiem centralnym - stwierdził.

Jak wyjaśnił, kiedy inne banki centralne w regionie, między innymi w Czechach, obniżały stopy procentowe, NBP utrzymywał je na stabilnym poziomie. Realne stopy procentowe w Polsce pozostawały dodatnie i przynajmniej w pierwszej połowie roku były uznawane za restrykcyjne.

- Dlatego dzisiaj mamy większe pole manewru i możemy czekać. Nasze realne stopy były dużo wyższe od tych w Europejskim Banku Centralnym oraz od stóp w naszym regionie. Dlatego dzisiaj mamy pewne pole manewru, z którego korzystamy - wyjaśnił.

Kurs złotego nie jest czynnikiem pierwszorzędnym

Pytany o znaczenie kursu złotego dla decyzji RPP, Litwiniuk odpowiedział, że nie jest to czynnik pierwszorzędny. Polska funkcjonuje w systemie płynnego kursu walutowego, który w przeszłości pomagał gospodarce utrzymywać konkurencyjność w okresach globalnych wstrząsów.

- Oczywiście dostrzegamy, że kurs złotego ma wpływ na inflację w wielu sektorach. Przede wszystkim przekłada się to na wpływ cen surowców energetycznych, ponieważ są one rozliczane głównie w dolarach. Nie jest to jednak zmiana, która dzisiaj prowadziłaby do przebudowy warunków gry w polskiej gospodarce - wyjaśnił.

Dodał, że według jego wiedzy Narodowy Bank Polski nie podejmuje obecnie interwencji na rynku walutowym, ponieważ nie wydarzyło się nic, co uzasadniałoby takie działania.

Stopy procentowe w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała na październikowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Zgodnie z komunikatem banku centralnego stopy NBP wynoszą:

  • stopa referencyjna - 3,75 proc. w skali roku;
  • stopa lombardowa - 4,25 proc.;
  • stopa depozytowa - 3,25 proc.;
  • stopa redyskontowa weksli - 3,80 proc.;
  • stopa dyskontowa weksli - 3,85 proc.

Także na wrześniowym posiedzeniu RPP nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Ostatnia obniżka miała miejsce w marcu i wyniosła 25 punktów bazowych.

Źródło: TVN24 BiS
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Tagi:
RPP
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