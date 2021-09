ZUS ponownie wyliczy świadczenia części tegorocznych emerytów

Prezydent w połowie sierpnia podpisał ustawę, która rozwiązuje problem tzw. emerytur czerwcowych. - Dzięki temu zastosowanie do nich mają dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały przy ustalaniu emerytury w czerwcu. Kluczowe jest to, że waloryzacje kwartalne, w szczególności za pierwszy kwartał roku, są bardziej korzystne niż waloryzacja roczna - wskazuje prezes ZUS.

Czerwcowe emerytury wyliczane po nowemu

Przejście na emeryturę w czerwcu - jaki zysk?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę, że co roku doradzał klientom, aby – jeśli to możliwe – nie przechodzili na emeryturę w czerwcu, lecz poczekali co najmniej do lipca.