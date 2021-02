Oszuści udają, że są zainteresowani zakupem. "Skala problemu jest ogromna"

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF) ostrzega, że nie ustają ataki na użytkowników portali aukcyjnych. "Oszuści wysyłają do sprzedających linki z fałszywymi panelami do realizacji odbioru płatności" - czytamy we wpisie na Twitterze.

"Oszuści odzywają się do osób sprzedających na portalach aukcyjnych udając, że są zainteresowani zakupem. Następnie przesyłają link twierdząc, że służy on do odbioru środków" - wyjaśnił we wpisie na Twitterze Paweł Piekutowski z CSIRT KNF.