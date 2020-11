Kolejny bank zapowiada zmiany w płatnościach kartami

Zmiany w płatnościach kartami

Osoby, które nie mają zainstalowanej aplikacji, będą potwierdzać operacje dwustopniowo: kodem 3D-Secure, który zostanie wysłany w SMS-ie i do niektórych operacji dodatkowo kodem PIN do karty (tym samym, który jest podawany np. w bankomacie). Branżowy portal Cashless.pl zwrócił uwagę, że to inne rozwiązanie niż stosują pozostałe banki, gdzie drugim czynnikiem autoryzującym jest zazwyczaj konieczność zalogowania się do bankowości elektronicznej.