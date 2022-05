Minister o zmianach w kredytach. "Powiemy sprawdzam w stosunku do banków"

Rząd czeka na wypracowanie przez banki i GPW Benchmark propozycji zastąpienia stawki WIBOR - przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jeżeli do końca wakacji nie zostaną wypracowane akceptowalne rozwiązania, to wtedy rząd zaproponuje swoje.

- Czekamy na pracę banków i GPW Benchmark i po tym dojdzie do zatwierdzenia tej stawki referencyjnej, a jeżeli będzie nieakceptowalna, to będziemy proponowali swoją - jak chociażby POLONIA. Natomiast teraz jest moment pracy banków i wiem, że taka się dzieje, bo mamy na bieżąco informacje w tym zakresie - powiedział Buda.

Nowa stawka zamiast WIBOR

- Żeby wprowadzić sztywną stawkę referencyjną, można powiedzieć narzuconą, do tego potrzebna jest legislacja. Więc we wrześniu będziemy musieli zdecydować, czy przeprowadzić proces legislacyjny w tym zakresie. Więc czekamy do "po wakacjach" i powiemy sprawdzam w stosunku do banków. Jeżeli tam nie będą wypracowane te rozwiązania, to będziemy proponowali swoje - dodał.

Od 2023 roku rząd chce narzucić bankom posługiwanie się inną niż WIBOR stawką referencyjną, bardziej korzystną dla kredytobiorców. Rozwiązanie to, według prezentacji KPRM, ma spowodować spadek wysokości rat kredytobiorców w sumie o ok. 1 mld zł.

Obecnie stawka WIBOR 3M to 6,14, a WIBOR 6M to 6,34. Natomiast stawka POLONIA wynosi 4,47, po wzroście z 4,25 z piątku.

Buda o wakacjach kredytowych

Buda był pytany w środę przez dziennikarzy, kiedy będą znane szczegóły rozwiązań wspierających osoby, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne. Chodzi o zapowiedziane przez premiera wakacje kredytowe, zwiększenie środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i utworzenie funduszu pomocowego zasilanego ze składek banków.

Jak poinformował minister, rząd chce, by pomoc w postaci wakacji kredytowych była uruchomiona już w te wakacje. Wskazał, że wakacje są czasem większych wydatków dla polskich rodzin, a często także mniejszych obrotów firm, w związku z tym "wakacje kredytowe dobrze pasują do wakacji letnich, które się zbliżają". - Chcielibyśmy, by te instrumenty były w wakacje dostępne. To nam determinuje bardzo szybkie tempo działania. Za chwilę powinna się pojawić ustawa, która będzie procedowana w trybie normalnej legislacji - przekazał szef MRiT.

Dodał, że wakacje kredytowe i dopłaty do rat kredytów z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mają obowiązywać w pierwszym kroku, natomiast w kolejnym - zamiennik WIBOR-u i Fundusz Pomocy.

Minister o tarczy antyinflacyjnej

Buda był także pytany w środę przez dziennikarzy, czy tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona. - Dzisiaj myślę, że nikt nie wyobraża sobie sytuacji, że te rozwiązania, które obniżają ceny w szerokim asortymencie: paliw, gazu będą uchylone, bo sytuacja inflacyjna się nie poprawiła, a mamy wręcz trend odwrotny - odpowiedział szef MRiT.

Jak poinformował, rząd zakłada, że większość tych rozwiązań będzie przedłużona. Dodał, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. - Premier będzie tu liderem i będzie tę informację przekazywał. Myślę, że kierunek będzie taki - oczywiście modyfikacje są możliwe, natomiast kierunek jest jasny: dokąd inflacja będzie się utrzymywała na tym poziomie, będziemy się starali utrzymywać większość narzędzi, które starają się ograniczać wzrost poszczególnych koszyków dóbr - oznajmił Buda.

Dopytywany, czy możliwe jest przedłużenie tarczy do końca roku, stwierdził, że tak daleko nie wybiegałby w przyszłość. Wyjaśnił, że obecnie głosy ekonomistów ws. szczytu inflacji i momentu, od kiedy zacznie spadać, są podzielone: według jednych będzie to trzeci kwartał, inni twierdzą, że będzie to początek przyszłego roku.

- Myślę, że za kilka miesięcy będzie jaśniejsze, w którym kierunku podążamy. Nikt się nie myli, co do tego, że co najmniej do trzeciego kwartału ta inflacja będzie się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie - stwierdził minister rozwoju.

Tracza antyinflacyjna obowiązuje od 1 lutego br., została wprowadzona na sześć miesięcy, tj. do końca lipca br. Obejmuje zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych objętych wcześniej stawką 5 proc., a także zerowy VAT na gaz ziemny oraz nawozy; obniżenie VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa; przedłużenie 5 proc. stawki VAT na prąd; obniżenie VAT na ciepło do 5 proc.

