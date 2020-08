Co z zasiłkami przy obniżonym wymiarze pracy? Ministerstwo zapowiada poprawkę

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaapelowała w poniedziałek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyspieszenie prac mających na celu poprawę sytuacji osób dotkniętych niższymi zasiłkami chorobowymi i macierzyńskimi, wskutek przyjęcia przez ich zakłady pracy rozwiązań przewidzianych przez tarcze antykryzysowe.

W swoim wystąpieniu fundacja wskazała, że w wyniku części przepisów zawartych w pakietach antykryzysowych możliwe jest odgórne obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika. Zmiana taka powoduje, w niektórych przypadkach, konieczność ponownego wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku pracownika. Takie nowe wyliczenie - jak podkreśla fundacja - obejmuje jedynie pensje uzyskaną w miesiącu, w którym doszło do zmniejszenia wymiaru czasu pracy, a nie dwunastomiesięczne przeciętne wynagrodzenie danego pracownika, obejmujące uzyskane przez niego premie i prowizje.

Ponowne przeliczenie

Wiceminister rodziny Stanisław Szwed poinformował, że poprawka w tej sprawie zostanie złożona do tzw. tarczy antykryzysowej dla turystyki, którą ma zająć się Senat. - Senacka komisja przerwała obrady do 10 września. Mamy nadzieję, że Senat przyjmie tę poprawkę, bo jest to korzystne rozwiązanie - powiedział Szwed.