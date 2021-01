Co z wydziałem tylko dla frankowiczów? Na razie brak formalnej decyzji

Specjalistyczny wydział do spraw sporów o kredyty walutowe w Warszawie nie powstanie prędzej niż 1 kwietnia - czytamy w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej".

"Nie ma jeszcze formalnej decyzji o stworzeniu w Warszawie specjalistycznego sądu dla spraw o kredyty walutowe, ale są przymiarki, by ruszył on 1 kwietnia. Odkąd pojawiła się zapowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości o jego utworzeniu, dziekani rad adwokackich apelują, by takie sądy powstały w każdym sądzie okręgowym i stolica nie była uprzywilejowana" - pisze "Rzeczpospolita" i dodaje, że przyczyna tego uprzywilejowania może być inna.