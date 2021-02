"Nie klikajcie!" Ostrzeżenie przed SMS-ami z fałszywą informacją

CERT Orange Polska ostrzega

Przedstawiciele CERT Orange Polska zwrócili uwagę, że schemat ataku jest znany od co najmniej roku. "Nadpis robiący wrażenie oficjalnego (reguła autorytetu), drobna kwota ("Przecież nic się nie stanie, najwyżej stracę niecałe 3,5 złotego), groźne wezwanie do działania (groźba deaktywacji numeru) no i faktyczny adres, ukryty pod skrótowcem" - wyjaśniono.

Przedstawiciele CERT Orange podkreślili, by w razie wątpliwości co do SMS-a o rzekomej zaległości, zadzwonić do dostawcy usług.