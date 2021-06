Dwucyfrowy wzrost cen warzyw. Brakuje polskich czereśni

Najbardziej w stosunku do notowań z początku czerwca 2020 roku podrożała: ubiegłoroczna kapusta biała i czerwona, kapusta pekińska, pietruszka, selery i pory. Średnio koszyk krajowych warzyw jest o ok. 13 proc. droższy niż przed rokiem. Jeżeli natomiast weźmie się pod uwagę wszystkie notowane na rynku hurtowym w Broniszach krajowe i importowane owoce i warzywa, wartość koszyka (na 2 czerwca) w stosunku do notowania sprzed roku wzrosła o 4 proc. - wynika z wyliczeń Kmery.