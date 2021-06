Takiego wzrostu cen nie było od kilkunastu miesięcy. Nowe dane

Ostatni raz inflacja równie wysoka była w lutym 2020 roku, gdy wynosiła 4,7 proc. rdr. GUS zrewidował odczyt majowej inflacji. W szybkim szacunku opublikowanym na początku czerwca informowano bowiem o wzroście cen o 4,8 proc. rok do roku i 0,3 proc. miesiąc do miesiąca.

W kwietniu inflacja wyniosła odpowiednio: 4,3 proc. rok do roku i 0,8 proc. miesiąc do miesiąca.

Wzrost cen w Polsce

Największy wzrost cen dotyczył paliw do prywatnych środków transportu. Ceny oleju napędowego i benzyny poszybowały w ujęciu rocznym odpowiednio o 29,5 proc. i 34 proc. Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu podrożały o 39,9 proc. Wyraźnie wzrosły także opłaty za wywóz śmieci - o 26,9 proc. rok do roku. Ceny mięsa drobiowego poszły w górę o 18,5 proc.