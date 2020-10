"Piąty miesiąc z rzędu obniżyły się ceny żywności". Nowe dane GUS

"W X inflacja CPI obniżyła się do 3,0% r/r. Piąty miesiąc z rzędu obniżyły się ceny żywności. Ceny paliw spadły w ujęciu rocznym w takim samym tempie jak w IX. Inflacja bazowa w dół do ok. 4,2% r/r." - napisali analitycy Pekao.

"Inflacja w październiku spadła z 3,2% do 3,0%. W tym samym czasie inflacja bazowa spadła z 4,3% do 4,2%. Obie miary inflacji zgodne z naszą prognozą. Potwierdził się spadek cen żywności (-0,1% m/m), zaskoczył nas wzrost cen energii (+0,3% m/m). Do końca roku inflacja w celu 2,5%" - to z kolei komentarz ekonomistów mBanku.